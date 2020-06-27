YKS nedeniyle sokaklar boş kaldı

Şanlıurfa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

YKS nedeniyle sokaklar boş kaldı
27.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:07
Şanlıurfa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında bugün gerçekleştirilen YKS için kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Türkiye'nin 81 ilinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerin 09.30'u göstermesi ile başladı. Şanlıurfalılar sabah saatlerinden itibaren başlayan kısıtlamaya uydu. Kentte cadde ve sokaklar boş kalırken, istisnai durumda olan vatandaşların sokakta olduğu görüldü.

Saat 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 15.00'te sona erecek. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Koronavirüs, Şanlıurfa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Alişan’ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Magazin
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
ATV’de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı Medya
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı Yaşam
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti Ekonomi
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Sürücü belgesi ile YKS’ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı 3. Sayfa
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu 3. Sayfa
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi Ekonomi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Haberler››Güncel››YKS nedeniyle sokaklar boş kaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:07: Bayburt'ta 'YKS' sessizliği - Haber 14:05: Bodrum'da 1 hektarlık alan yandı - Haber 14:04: Kayıp çiftçi, dere yatağında ölü bulundu - Haber 14:04: Bakan Soylu: Geç kalan kardeşlerimizi sınava yetiştiren polislerimize teşekkürler - Haber 14:02: Erzincan'da 'YKS' sessizliği - Haber 13:37: İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı - Haberler 12:12: İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi - Haberler 11:19: Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu - Magazin 10:37: Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni - Haber 09:28: Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Haber