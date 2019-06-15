15.06.2019 10:14
Haberler»Güncel » Haber

YKS'nin birinci oturumu başladı

YKS

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.
2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğu YKS'nin birinci oturumu TYT, 81 il ile KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi dahil 8 bin 35 binada, 137 bin 803 salonda uygulanacak. Sınavda 371 bin 522 kişi görev alacak.
TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek.
Adaylara 135 dakika süre verilecek.
Kaynak: AA
lefkoşa, KKTC, yükseköğretim kurumları sınavı, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:19 GASKİ, JICA'dan en büyük bütçeyi aldı
12:19 (Geniş haber) BAHÇELİ: TÜRKİYE S-400'Ü ALACAK VE KONUŞLANDIRACAKTIR BU İŞ BİTMİŞ, KONU KAPANMIŞTIR
12:18 ESKİŞEHİR Sınava yetişemeyince gözyaşlarına boğuldu
12:18 İZMİR Foça'da Jandarma Teşkilatı 180'inci yaşını kutladı
12:18 KOCAELİ 7 ayda 61 kilo verdi
12:17 Asırlık kovanlarda bal üretimi yapıyorlar
12:17 Doğa harikası menderesler ziyaretçilerini ağırlıyor - ORDU