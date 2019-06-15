15.06.2019 10:59
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YKS'nin birinci oturumu başladı

Malatya'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.

Malatya'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.
Kentte YSK'ye girecek bir çok aday saatler öncesinde sınavın yapılacağı merkezlere giderek, sınav saatini bekledi.
Battalgazi Atatürk Ortaokulu'nda ise sınav saatini yakınlarıyla bekleyen adaylar, gölgelik alanları tercih etti.
Sınava girenlerin yakınlarından bazıları sınavın yapıldığı binanın çevresinde Kur'an-ı Kerim okuyarak, bazıları ise örgü yaparak, sınavın bitmesini bekledi.
Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) 36 bin aday ter dökecek.YKS'nin birinci oturumu başladı
Kaynak: AA
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