15.06.2019 12:30
Haberler»Güncel » Haber

YKS'nin birinci oturumu sona erdi

YKS

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 12.30'da sona erdi.

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 12.30'da sona erdi.
Türkiye'de 81 il ve KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi dahil 8 bin 35 binada 137 bin 803 salonda uygulanan TYT'ye 2 milyon 515 bin 91 aday başvurdu.
Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 sorunun yöneltildiği sınav 135 dakika sürdü.
YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) yarın saat 10.15'te, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45'te uygulanacak.
YKS sonuçları, 18 Temmuz'da açıklanacak.
Kaynak: AA
Türkiye, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:15 Şampiyona en baba destek
13:15 İSTANBUL'DA YAĞMUR 1 (avcılar)
13:15 DHA YURT BÜLTENİ - 10
13:15 TCDD-TÜBİTAK Ar-Ge Çalıştayı - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal
13:14 Çeşme Marina geleneksel partiyle "Yaza Merhaba" dedi
13:14 Ertuğrul Ersoy, Lecce yolunda
13:14 Suriye sınırı 'beton duvar' ile huzur buldu