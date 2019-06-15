15.06.2019 11:04
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YKS'nin birinici oturumu başladı

YKS

Kırklareli'nde üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı.

Kırklareli'nde üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı.
Kentte yaklaşık 3 bin üniversite adayının başvurduğu sınav 11 binada yapılıyor.

Adaylar sınav olacakları binalara gelerek, aileleri ve arkadaşlarıyla sınav salonuna alınma saatini bekledi.

Belge ve kimlik kontrolünden geçen adaylar, ardından polis ekiplerinin kontrollerinden sonra salonlara alındı.

Bazı adayların aileleri de sınavların yapıldığı okulların bahçesinde bekleyerek çocuklarına destek verdi.
Kaynak: AA
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