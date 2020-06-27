YKS'nin hemen öncesinde korona tartışması

Gaziantep'te çocuğunu sınava getiren bir veli, yeni tip korona virüs (Covid-19) hastası öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) getirilmesine tepki gösterdi.

YKS'nin hemen öncesinde korona tartışması
27.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:38
Gaziantep'te çocuğunu sınava getiren bir veli, yeni tip korona virüs (Covid-19) hastası öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) getirilmesine tepki gösterdi. Veli ile tartışan sağlık görevlisinin sorduğu zor soruya kimse cevap veremedi.

Türkiye genelinde olduğu Gaziantep'te te YKS sınavına girecek öğrenciler velileri ile birlikte erken saatlerinde sınav salonunun bulunduğu okulun önüne geldi. Sınav için ambulansla okula getirilen bir Covid-19'lu öğrenci ise okul önünde bekleyen bir velinin tepkisine neden oldu. Kendi çocuklarının da korona virüs bulaştırma riski taşıdığını savunan veli ile ambulanstaki sağlık görevlisi arasında tartışma çıktı.

Kendisinin de anne olduğunu belirten sağlık görevlisi, bu öğrencinin salonda tek başına sınava gireceğini söyledi. Hemşirenin bu hararetli anlarda sorduğu soruya ise kimse cevap veremedi. Ambulansla öğrencinin gelmesinin doğru olmadığını söyleyen veliye sağlık görevlisi ise, "Ben de anneyim. Senin de çocuğun var. Bu çocuk senin çocuğun olsaydı ne yapardın" sorusunu sorunu sordu.

Bu soru üzerine veli başını eğdi.. Ambulans okulun bahçesine giderken öğrenci ise salona geçti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Koronavirüs, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Haber

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