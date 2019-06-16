16.06.2019 12:15
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YKS'nin ikinci oturumu

YKS

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir zabıta memuru, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girecek öğrencilerin rahatsız olmaması için sürücüleri hazırladığı pankartla uyardı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir zabıta memuru, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girecek öğrencilerin rahatsız olmaması için sürücüleri hazırladığı pankartla uyardı.
Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli zabıta memuru Hilmi Özkürkçü (47), sınava girecek öğrencilerin sınav sırasında sürücüler tarafından korna çalınarak rahatsız edilmemesi için hazırladığı 'kornaya basmayalım çocuklar hepimizin' pankartıyla uyardı.
Özkürkçü, öğrencilerin yoğun bir çalışma temposuyla hazırlandığı sınavda rahatsız olmamaları için böyle bir uygulamaya başvurduğunu belirterek, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza destek olmak ve sürücülerin trafik akışını aksatmamak adına pankart açtım. Pankartı gören sürücüler duyarlı davranarak hem kornaya basmıyorlar hem de trafik akışını aksatmayarak öğrencilere destek oluyorlar." dedi.
Zabıta memurunun okul bölgeleri ve yoğun olan kavşaklarda açtığı pankartı görenler duyarlılığı nedeniyle teşekkür etti.
Kardeşini sınava getirdiğini belirten Ozan Acun, "Zabıta arkadaşımıza duyarlılığından dolayı çok teşekkür ederim. Sınav sırasında araçların korna çalmaması için çocuklarımızı düşünmesi çok güzel." dedi.
Kaynak: AA
Şanlıurfa, Siverek, Zabıta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel

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