YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

Gümüşhane Üniversitesi Merkez kampüsü Öğrencilerin salona girişi Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'de YKS heyecanı GümüşhaneGümüşhane'de sınava girmek için adayların çoğu yakınlarıyla Gümüşhane Üniversitesi'nin merkez kampüsüne geldi.

28.06.2020 10:58 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:49
Gümüşhane Üniversitesi Merkez kampüsü
Öğrencilerin salona girişi Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'de YKS heyecanı
Gümüşhane
Gümüşhane'de sınava girmek için adayların çoğu yakınlarıyla Gümüşhane Üniversitesi'nin merkez kampüsüne geldi.
Adayların ve ailerin bir çoğunun maske kullandığı görülürken, yığılmaları önlemek ve sosyal mesafenin korunması için kampüs girişinden yukarıda bulunan fakültelere özel araçlarla girişe izin verilmedi.
Sınav salonlarına girişte maskesi olmayan adaylara maske ve dezenfektan verilirken, kampüs içinde otobüslerle sınava girecekler binalara taşındı, üniversite içinde polis ekipleri ve özel güvenliklerin önlem aldığı görüldü. YKS’nin ikinci oturumu AYT başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Trabzon, Güncel, Haber

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