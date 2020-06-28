YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

İzmir'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu başladı.

28.06.2020 11:00 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:52
İzmir'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu başladı.
Kentteki okullarda sosyal mesafe kurallarına uygun hazırlanan stantlarda sınava girecek öğrencilere dezenfektan ve maske verildi.
Öğrenciler daha sonra kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek sınava alındı.
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
İkiz çocuklarını sınav merkezine getiren Emine-Aytekin Tunus çifti, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyecanlı olduklarını ifade ederek, evlatlarının başarılı olacaklarına inandıklarını aktardı. YKS’nin ikinci oturumu AYT başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İzmir, Güncel, Haber

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