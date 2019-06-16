16.06.2019 10:58
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YKS'nin ikinci oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı.
Kilis'te YKS'ye girecek birçok aday saatler öncesinde sınavın yapılacağı merkezlere giderek, sınav saatini bekledi.
Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi'nde sınav saatini bekleyen aday yakınları, okul bahçesinde gürültü olmaması için okul dışarısına alındı.
Adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı.
Adayların yakınlarından bazıları, sınavın yapıldığı binanın çevresinde Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek sınavın bitmesini bekledi.YKS'nin ikinci oturumu başladı
Kaynak: AA
Kilis, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel

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