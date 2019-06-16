16.06.2019 11:05
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YKS'nin ikinci oturumu başladı

YKS

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başlandı.
İlçede YKS ikinci oturumunda, sadece engelli öğrenciler için ayrılan Fevzipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 3 öğrenci sınava girdi.
AYT'ye giren engelli öğrencilerden Erkan Bal, Fevzipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki sınav salonuna jandarma görevlilerinin yardımıyla alındı.

İlk defa sınava giren Bal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bilgisayar mühendisi olmak istediğini belirtti.
Sınav merkezine babası ve kardeşi yardımıyla gelen Bal'a aile başarılar diledi.
Adaylar salona alınırken, giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edildi.
Kaynak: AA
Anadolu Lisesi, Gaziantep, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel

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