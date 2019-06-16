16.06.2019 12:55
Haberler»Güncel » Haber

YKS'nin ikinci oturumu - Zabıta memuru pankartla sürücüleri uyardı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir zabıta memuru, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girecek öğrencilerin rahatsız olmaması için sürücüleri hazırladığı pankartla uyardı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir zabıta memuru, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girecek öğrencilerin rahatsız olmaması için sürücüleri hazırladığı pankartla uyardı.
Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli zabıta memuru Hilmi Özkürkçü (47), sınava girecek öğrencilerin sınav sırasında sürücüler tarafından korna çalınarak rahatsız edilmemesi için hazırladığı 'kornaya basmayalım çocuklar hepimizin' pankartıyla uyardı.
Özkürkçü, öğrencilerin yoğun bir çalışma temposuyla hazırlandığı sınavda rahatsız olmamaları için böyle bir uygulamaya başvurduğunu belirterek, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza destek olmak ve sürücülerin trafik akışını aksatmamak adına pankart açtım. Pankartı gören sürücüler duyarlı davranarak hem kornaya basmıyorlar hem de trafik akışını aksatmayarak öğrencilere destek oluyorlar." dedi.
Zabıta memurunun okul bölgeleri ve yoğun olan kavşaklarda açtığı pankartı görenler duyarlılığı nedeniyle teşekkür etti.
Kardeşini sınava getirdiğini belirten Ozan Acun, "Zabıta arkadaşımıza duyarlılığından dolayı çok teşekkür ederim. Sınav sırasında araçların korna çalmaması için çocuklarımızı düşünmesi çok güzel." dedi.YKS'nin ikinci oturumu - Zabıta memuru pankartla sürücüleri uyardı
Kaynak: AA
Şanlıurfa, Siverek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Zabıta, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:33 Yürüyüş yasağına, kadın platformundan tepki
13:33 DEVLET BAHÇELİ: CUMHUR İTTİFAKI, İSTANBUL'U YÜCELTMEYE YEMİNLİDİR
13:33 Kaçırdığı kıza istismar girişiminde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
13:32 YKS'nin ikinci oturum da tamamlandı
13:32 Kamyonette 48 kilo 565 gram esrar ele geçirildi
13:32 Sağlıkçılar ile motosikletli arasında 'hemşireye laf attı' kavgası
13:32 Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden Husilere misilleme