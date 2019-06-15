YKS'nin ilk oturumu tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) üniversite eğitimi almak isteyenler için hazırladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) tamamlandı.



Eğitimine üniversitede devam etmek isteyenlerin katıldığı 2019 - YKS'nin 1'inci oturumu tamamlandı. Sabah saat 10.15'te başlayan Temel Yeterlilik Sınavı'nda öğrencilere 135 dakika zaman tanındı. Sınava giren öğrenciler; Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik, Fen Bilimleri testlerini çözdü.



Yükseköğretim Kurumları Sınavı yarın gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ve Yabancı Dil Testi'yle (YDT) tamamlanacak. YKS'nin ikinci oturum sınavı olan AYT 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Her sene olduğu gibi Yabancı Dil Testi öğleden sonra uygulanacak. 16 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak YDT'ye girecek adaylara 120 dakikalık sınav süresi tanındı.



"Keşke 1 saatimiz daha olsaydı"



Sınavının kötü geçtiğini ve zaman sıkıntısı yaşadığını söyleyen Zeynep Koç, "Sınavım çok kötü geçti. Ben aslında çok iyi hazırlandım. Öğretmenlerim beni destekleyerek iyi olduğumu söylüyorlardı ama istediğim gibi geçmedi. Hemşirelik veya mühendislik istiyordum. Türkçe'de çok zorlandım ve benim çok zamanımı aldı. Normalde herkes iki şık arasında kalır ama ben Türkçe'de dört şık arasında kaldım. Dil bilgisi zor değildi ama diğer sorular anlamaya dayalı hazırlanmıştı. Zaman çok zorladı keşke 1 saatimiz daha olsaydı" şeklinde konuştu.



"Ailem beni hiç yalnız bırakmadı"



BESYO okumak istediğini söyleyen Mete Hasgül, ailesinin kendisini hiç yalnız bırakmadığını ve desteklerini hiç esirgemediğini belirterek, "Sınav iyi geçti diyebilirim, çalışabildiğimiz kadarıyla yaptık. Ben normalde çalışıyorum. Mesai saatlerim dışında günde 1 saat kadar çalışabildim. En çok matematik testinde zorlandım. Beni matematikte zorlayan sayılardı. Sayılarla hiç aram yok. BESYO okumak istiyorum ben zaten futbol da oynuyorum. Ailem bu süreçte beni hiç yalnız bırakmadı, her zaman destek oldular. BESYO kazanmak için barajı geçmek yetiyor. İnşallah amaçladığım puanı alacağım" ifadelerini kullandı.



"Dün geceyi ben de uykusuz geçirdim"



Kızından daha heyecanlı olduğunu söyleyen Mediha Bıçakçı Turhan, "Üniversite sınavının ilk günü içeride sınava giren kızımı bekliyorum. Kızım ana sınıfından bu yana üniversite için hazırlanıyor. Resmen bir yarış atı gibi hazırlandı. Üniversite sınavı için kızımı dershaneye yolladım ama hiç memnun kalmadım. Hepsi para tuzağı. Biz ailecek; kızımın evde rahat olmasını sağladık. Evde kavga, gürültü çıkmasın diye dikkat ettik. Son 3 ay kızımı evden tamamıyla ayırdık sınava daha rahat hazırlanabilmesi için. Bu süreçte onu çok özledim. Kızımın yaklaşık 15 gündür tansiyonu düşüyor. Birkaç gün öncesinden uykuları kaçmaya başladı. Onun kadar ben de heyecanlıydım ben de gece uyuyamadım" dedi.



Sınav yerinden oynayarak çıkan Selen Resim ise, "Sınava evde kendim çalışarak hazırlandım, dershanelere gitmedim. Sözel alandan sınava girdim ve tüm soruları çözdüm. Hayalim laborant ve veteriner sağlık bölümünü okumak" dedi. Selen'in annesi Özlem Gümüş Resim ise, "Benim kızım çok stresli yapıda biri değil. Biz aileler çocuklarımızdan daha stresliydik. Biz tamamen kızımıza bıraktık çalışma programını. İnşallah istediğimizi elde edeceğiz" diye konuştu.



Çalışmak zorunda olduğu için sınava yeteri kadar hazırlanamadığını söyleyen Ali Eşeler de, "Sınavın zorluğu normal derecedeydi. Ben sözel bölüm çıkışlıyım çözdüğüm sorular içerisinde paragraf sorularının uzun olduğunu söyleyebilirim. Ben bir iş yerinde çalışıyorum. Geceleri iş olmadığı zamanlarda çalıştığım kadarıyla sınava hazırlandım. Yarınki sınava da gece çalışabildiğim kadar hazır olacağım. Tarih bölümü okumak istiyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA