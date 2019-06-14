14.06.2019 11:29
Haberler»Güncel » Haber

YKS sınavında gürültüye geçit yok

YKS sınavında gürültüye geçit yok

Altındağ Belediyesi'ne bağlı zabıtalar, Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi tedbirlerini arttırdı.

Altındağ Belediyesi'ne bağlı zabıtalar, Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi tedbirlerini arttırdı. Altındağ'ın her bölgesinde gerçekleştirilecek olan denetimlerle öğrencilerin sınav performansını etkileyecek gürültüye geçit verilmeyecek.

YKS sınavına sayılı saatler kala Altındağ Belediyesi, gençlerin sınav performansını kötü yönde etkileyecek gürültü ve sese karşı harekete geçti. Altındağ'ın her bölgesinde emniyet birimleri ve Altındağ Belediyesi Zabıta ekiplerinin koordineli bir şekilde gerçekleştireceği denetimlerde, 15-16 Haziran tarihleri arasında Altındağ'da sokak düğünlerine ve yüksek seste müziğe izin verilmeyecek. Gürültü ve ses denetimleri sınavların tamamlanacağı saate kadar sürecek.

"Öğrencilerimizin yanındayız"

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, hafta sonu gerçekleşecek YKS sınavı öncesinde öğrencilere başarılar diledi. Başkan Asım Balcı, "YKS sınavı öncesi Altındağ'ın her bölgesinde denetimlerimizi arttırıyoruz. Sınav süresince hiçbir bölgede gürültüye geçit vermeyeceğiz. Zabıta ekiplerimiz 24 saat görev başında. Emniyet birimleriyle koordineli olarak oluşacak problemlere anında müdahale edeceğiz. Öğrencilerimizin emeklerinin zayi olmaması için ilçe genelinde seferber olacağız. Öğrencilerimize girecekleri YKS sınavında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Altındağ Belediyesi, Altındağ, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:41 Ertuğrul Açıkgöz SMMMO Başkanlığına adaylığını açıkladı
13:41 Okullarda karne heyecanı
13:40 Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şoförü, soğuk hava deposuna daldı
13:40 Copa America'da heyecan başlıyor
13:40 Bulgaristan 63 tarihi eseri Türkiye'ye iade etti
13:39 AFAD'dan insani yardım çalıştayı
13:38 Seyhan Belediyesi Çukurova Belediyeler Birliği'nden ayrılma karar aldı
13:38 Göztepe Başkan Vekili Papatya: Göztepe hukuksuzluk yapmaz
13:38 50 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip, satan 3 kişiye gözaltı
13:38 Taşdoğan'dan karne mesajı
13:38 Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
13:38 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
13:38 Şeyma öğretmenin karnelerini ağlayarak aldılar
13:38 EDİRNE Dev yolcu uçağı, Saros Körfezi'ne batırılıyor-6