YKS sınavında ilk bine giren öğrenciler ödüllendirildi

Ereğli Milli Eğitim Müdürü İradet Genç Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'de ilk bine giren 10 öğrenciyi çeyrek altınla ödüllendirdi.

Program Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Programda İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet Genç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'de ilk bine giren 10 öğrenciyi tebrik ederek, çeyrek altınla ödüllendirdi.

Genç, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Haziran ayında yapılan yükseköğretim sınavında ilk bin'e giren öğrencilerimize ödül vererek, hem bizleri, hem ailelerini hem de kendilerini mutlu eden bir sonucu elde etmenizden dolayı sizler ile bir araya gelerek bu sonucu tebrik etmek istedik. Bizlere bu mutluluğu yaşattığınız için sizlere teşekkür ederiz. Sizin bu sonucu elde etmenizde emeği olan ailelerinizi ve öğretmenlerinizi tebrik ederim."

Program öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA