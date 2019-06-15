15.06.2019 18:30
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YKS sırasında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

YKS sırasında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) sırasında kalp krizi geçiren bir aday kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) sırasında kalp krizi geçiren bir aday kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 100. Yıl İmam Hatip Ortaokul'na sınava giren 24 yaşındaki Sercan Bolat kalp krizi geçirerek yere düştü. Başını yere vuran Bolat görevliler tarafından çağrılan ambulans ile Lokman Hekim Hastanesi'ne kaldırıldı. Bolat, kaldırıdığı hastanede hayatını kaybetti. Bolat'ın evli ve 20 günlük çocuğu olduğu öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Bolat, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Kalp Krizi, 3. Sayfa

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