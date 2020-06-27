YKS sonrası kalabalık olan Caddebostan Sahili havadan görüntülendi

İstanbullular Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında süreli uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Caddebostan Sahili'ne akın etti.

YKS sonrası kalabalık olan Caddebostan Sahili havadan görüntülendi
27.06.2020 17:38 | Son Güncelleme: 27.06.2020 18:43
İstanbullular Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında süreli uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Caddebostan Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşların maske takmaması dikkat çekti. Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.

Korona virüse karşı alınan önlemler eşliğinde sosyal mesafeli olarak ilk oturumu sona eren YKS sınavı sonrası öğrenciler sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının ardından Caddebostan Sahili'ne akın etti. Sıcak havayı fırsat bilen gençler sahilde yoğunluk oluşturdu. Kimileri denize girerek yüzerken kimileri ise yeşillik alanlarda oturarak arkadaşlarıyla sohbet etti. Bazı vatandaşlar spor yaparken bazıları ise bisiklet sürdü. Polis ekipleri ise anons yaparak sosyal mesafe ve maske zorunluluğuna yönelik vatandaşları uyardı. Cadde Bostan Sahil drone ile havadan görüntülendi.

Sınav sonrası arkadaşlarıyla sahile yüzmeye gelen Muhammed Şahin, "Arkadaşlarımın sınavı kötü geçmiş, zor bir süreç geçirdiler. Ben geçen yıl girerek üniversiteyi kazandım. İyiki de geçen yıl girmişim. Şimdi bisiklet sürdükten sonra denize gireceğiz. Moralleri çok bozuk, Allah yardımcıları olsun. Korona virüsüne karşı önlemlerimizi alıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Koronavirüs, Caddebostan, Güncel, Haber

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