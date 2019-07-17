17.07.2019 01:33
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YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından 15-16 Haziran'da uygulanan 2019-YKS'ye yönelik paylaşımda bulundu.
ÖSYM Başkanı Aygün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran'da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan öğrenebilirler. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim."
ÖSYM tarafından 2019-YKS'ye yönelik değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adaylar, sınav sonuçlarına söz konusu adresten TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
Kaynak: AA
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