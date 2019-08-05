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YKS sonuçları bayramdan önce açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı öncesinde açıklanacağını belirtti.

05.08.2019 09:05 YKS sonuçları bayramdan önce açıklanacak
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı öncesinde açıklanacağını belirtti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM ve YKS'ye ilişkin sosyal medya paylaşımlarının gündeme gelmesi üzerine Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaptı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, "Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız" dedi.
(İHA)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Kurban Bayramı, halis aygün, Güncel

Kaynak: İHA

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