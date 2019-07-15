YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite sonuçları için tarih verdi!

2019 YKS sonuçları, üniversite sınavına giren binlerce öğrenci tarafından heyecanla bekleniyor. 15-16 Haziran tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2019 YKS) 2 milyon adayın başvurmuştu. YKS sonuçları, ÖSYM resmi sitesinden YKS sonuçları için kesin tarih verdi. Üniversite adayları, sonuçların açıklanması ile birlikte güncel tercih kılavuzunun da yayınlanmasını bekliyor. İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav sonuç takvimine göre YKS sonuçları 18 Temmuz'da ilan edilecek. Sonuçlar https://ais.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numarası ve şifre ile öğrenilebilecek.

YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercih süresi, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri yapılacak. ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayınlandı. Fakat yapılan açıklama ile yayınlanan kılavuzun ön bilgilendirme amaçlı olduğu, güncellenmiş tercih kılavuzunun ileriki günlerde yeniden yayınlanacağı açıklandı.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 18 Temmuz'da sınav sonuçlarını açıklayacağız. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihleri alıp yerleştirme sonuçlarını ağustos ayında açıklayacağız." bilgisini paylaştı.