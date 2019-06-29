YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman başlıyor?

2 milyondan fazla adayın merakla beklediği YKS sonuçları ilan tarihi için geriye sayım başladı. YKS sonuçları, ÖSYM sınav sonuç takvimine göre 18 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesi sonrasında adaylar, aldıkları puanlara göre istedikleri bölümleri tercih edecekleri döneme girecekler. İşte 2019 YKS detayları...

YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav sonuç takvimine göre YKS sonuçları 18 Temmuz'da ilan edilecek. Sonuçlar https://ais.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numarası ve şifre ile öğrenilebilecek.

YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

Tercih süresi, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasındadır.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 18 Temmuz'da sınav sonuçlarını açıklayacağız. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihleri alıp yerleştirme sonuçlarını ağustos ayında açıklayacağız." bilgisini paylaştı.

YKS TERCİH KILAVUZU GÜNCELLENDİ Mİ?

20 Haziran'da ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayınlandı. Fakat yapılan açıklama ile yayınlanan kılavuzun ön bilgilendirme amaçlı olduğu, güncellenmiş tercih kılavuzunun ileriki günlerde yeniden yayınlanacağı açıklandı. Şu ana kadar yeni tercih kılavuzu yayınlanmadı.