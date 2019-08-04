Son dakika! YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu

YKS tercih sonuçları için ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya kilitlenen binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi başladı. Hafta başında ÖSYM'nin YKS tercih sonuçları için açıklama yapıp yapmayacağını merak eden vatandaşlar, YKS tercih sonuçları için araştırmalarına devam ediyor.

Bu bekleyiş sürerken ÖSY Başkanı Halis Aygün, tercih sonuçlarının bayramdan önce açıklanacağını belirtti.

"ATTIĞINIZ TWEETLERİ OKUYORUM"

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından "Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız." açıklamasında bulundu.

Aygün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

YKS tercih sonuçlarının açıklanması için attığınız tweetleri okuyorum. Bazı tweetler gerçekten yaratıcı.

Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız. #ösymsonuçlarıaçıkla

Unutmadık merak etmeyin #birseyunutmadınmıosym biraz daha sabır