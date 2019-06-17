YKS soruları ve cevap anahtarları yayınlandı! İşte 2019 TYT - AYT ve YDT soruları ve cevapları

YKS soru ve cevapları, adayların erişimine açıldı. 2 milyondan fazla adayın, üniversite hayali ile girdiği sınav, bu hafta sonu yapıldı. 15-16 Haziran'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınav sonrasında öğrenciler puanlarını hesaplamak için YKS soru cevaplarının yayınlanmasını bekliyordu. ÖSYM, yapılan YDT sonrasında tüm testlerin soru ve cevap anahtarını adayların erişimine açtı.

YKS SORU VE CEVAPLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları'nın ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlandığı kaydedildi.

Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını görüntülemek için tıklayınız

MATEMATİKTEN BİR SORU İPTAL

ÖSYMtarafından yapılan açıklamaya göre, TYT Soru Kitapçığı'ndaki matematik testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği bildirildi. Bu kapsamda, geçerli olan soruların puan değerleri yeniden saptanarak puanlama yapılacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları, 18 Temmuz 2019'da açıklanacak.

SINAV SORULARINA VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdır. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı şekilde yapılmalıdır. Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.

Adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 numaralı hesabına (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir (Bu hesaba sınav ücretleri kesinlikle yatırılmamalıdır.).

Dilekçe, ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır.