Yks Suşehri'nde Yapılacak

Kaynak: AA

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, 15-16 Haziran 2019'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavlarının (YKS) ilçede de yapılacak olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarı döneminde Suşehri halkına her zaman ilkleri yaşatmanın gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Bu yıl 15-16 Haziran 2019'da 2 oturum olarak gerçekleştirilecek YKS ilçemizde de yapılacak. Sınav yeri tercih kitapçığında, 581 koduyla Suşehri yazması bizleri mutlu etmiştir." diye konuştu.Sınav Koordinasyon Merkezi'nin Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu olduğunu aktaran Yüksel, "Vadi ilçelerinde YKS sınavına girecek öğrencilerimizin Suşehri'ni tercih etmelerini arzu ediyoruz." dedi.