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YKS tercih kılavuzu yayınlandı

2019 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzu yayınlandı.

18.07.2019 16:25 YKS tercih kılavuzu yayınlandı
2019 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzu yayınlandı. YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz tarihinde başlayacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamada, "2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
Kaynak: İHA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel

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