YKS tercih sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında üniversite yerleştirme sonuçlarının adayların erişimine açıldığı duyuruldu. YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Üniversite yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) açıklandı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından istedikleri üniversiteye, yerleşemeyen adaylar ek yerleştirmeyi bekleyecek. Ek yerleştirme için tercih yapacak adaylar 20 lira ücret ödeyecek. Bu ücret ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından alınmayacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirmişti. Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YKS tercih sonuçlarının açıklanması için attığınız tweetleri okuyorum. Bazı tweetler gerçekten özgün. Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA