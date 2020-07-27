YKS Türkiye birincisinin hedefi elektrik-elektronik ya da bilgisayar mühendisliği

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Muhammed Emin Arayıcı, "Gerek dünyada gerek ülkemizde uzun yıllardır yapılan yatırımlar sonucu bilişim, bilgisayar, elektronik alanlarında ülkeme daha iyi hizmet edeceğimi düşündüğüm için ya elektrik-elektronik mühendisliğini ya da bilgisayar mühendisliğini tercih edeceğim." dedi.

Kentteki özel bir kolejde okuyan 18 yaşındaki Arayıcı, YKS'nin TYT puan türünde Türkiye birincisi oldu.