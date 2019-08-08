YKS'ye Boğaziçi damgası

Türkiye'nin En İyileri Yükselen Puanlarla Birlikte Boğaziçi'nde

Sınavda birinci olan öğrencilerle birlikte ilk 10'da yer alan 7 aday, farklı puan türlerinden ilk 100'de yer alan 67 aday, ilk 250'den 189 aday artık Boğaziçili...Bu sayılarla ilk 100 ve ilk 1000'den en fazla öğrenci alan üniversite Boğaziçi Üniversitesi oldu.

2019 YKS sonuçlarına göre dil hariç tüm puan türlerinde ilk 100 sıralamasında yer alan öğrencilerin 67'si Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleşirken, tüm puan türlerinde ilk 250 sıralamasında yer alan öğrencilerin 189'u, ilk 500 sıralamasında yer alan öğrencilerin 391'i Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih etti. Boğaziçi Üniversitesi'nin ilk 1000'den aldığı öğrenci sayısı bu sene 712 oldu.

Sayısal puanında ilk 100'den Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih eden aday sayısı 2018 yılında 31 olurken, 2019 yılında bu sayı 33'e yükseldi. Eşit Ağırlık puanında ilk 100'ün 26'sı geçen yıl Boğaziçi derken, bu yıl sayı 31'e yükseldi.

Eşit Ağırlık puanı birincisi BÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü, altıncı ve yedincisi Ekonomi Bölümü'nü, sekizincisi ise İşletme Bölümü'nü tercih etti. TYT birincisi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne, Sayısal puanı üçüncüsü ve altıncısı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'ne yerleşti.

Boğaziçi Üniversitesi açısından taban puanlarda ciddi yükselmelerin görüldüğü tespit edilirken, temel bilimlerden Fizik'te 463.8'den 476.6'ya, Kimya'da 433'ten, 446.9'a, Matematik'te 469.4'ten 479.5'e çıktığı görüldü. Öte yandan kontenjanı artmasına rağmen Fizik, Matematik, Endüstri Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği puanlarının yükselmesi dikkat çekti.