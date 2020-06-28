YKS'ye geç kalan iki öğrenciyi polis ekipleri sınava yetiştirdi

Burdur'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan iki öğrenci, polis ekiplerince sınava gireceği okula götürüldü.

28.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:01
Burdur'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan iki öğrenci, polis ekiplerince sınava gireceği okula götürüldü.
YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sınava geç kalan iki kız öğrenci, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince Fevzi Çakmak Mahallesi'nden alınan öğrenciler, polis aracıyla sınava girecekleri Çayboyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine götürüldü.
Sınava yetiştirilen öğrenciler, polislere teşekkür etti. YKS’ye geç kalan iki öğrenciyi polis ekipleri sınava yetiştirdi

Kaynak: AA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Burdur, Güncel, Haber

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