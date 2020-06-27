YKS'ye gireceği okulu bulamayan adayı sınava polis yetiştirdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, YKS'ye gireceği okulun adresini bulamayan üniversite adayının, motosikletli trafik polisi yardımıyla sınava ucu ucuna yetişmesi kameraya yansıdı.

27.06.2020 18:34 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:17
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, YKS'ye gireceği okulun adresini bulamayan üniversite adayının, motosikletli trafik polisi yardımıyla sınava ucu ucuna yetişmesi kameraya yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Mardin Caddesi'nde aracıyla YKS'ye gireceği okulu bulamayan Ozan Kaya, civarda bekleyen motosikletli trafik polisinden yardım istedi.
Bunun üzerine polis memuru, panik halinde olan Kaya'yı sakinleştirdikten sonra aracıyla kendisini takip etmesini önerdi.
Motosikletli polisi takip etmeye başlayan Kaya, sınava gireceği Özcan Yıldız Anadolu Lisesi'ne, adayların içeriye alınmaları için duyurulan saatin bitmesine dakikalar kala yetişti.
Polisin kask kamerasına yansıyan görüntülerde, polis memurunun, koşarak yanına gelip elini öpmeye çalışan Kaya'ya izin vermediği görülüyor.
Kaya daha sonra polis memuruna teşekkür ettikten sonra koşarak sınava gireceği okula gidiyor. YKS’ye gireceği okulu bulamayan adayı sınava polis yetiştirdi

Kaynak: AA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Mardin, Güncel, Haber

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