13.06.2019 17:05
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YKS'ye girecek öğrencilere otobüs desteği

YKS

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler ücretsiz taşınacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler ücretsiz taşınacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15-16 Haziran'da yapılacak sınava katılan öğrenciler, özel halk otobüsleri hariç MOTAŞ'a ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şunları kaydetti:
"15-16 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS'ye girecek üniversite adayı öğrencilerimiz, Büyükşehir Belediyemize ait toplu taşıma araçlarından sınav giriş belgelerini göstermeleri durumunda ücretsiz yararlanacak. Sınava girecek tüm üniversite adaylarımıza başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum."
Kaynak: AA
Malatya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel

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