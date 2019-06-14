14.06.2019 16:41
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YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz otobüs

YKS

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin ücretsiz taşınacağını bildirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin ücretsiz taşınacağını bildirdi.
Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 15-16 Haziran'da yapılacak sınava giren tüm öğrencilerin, belediye otobüslerini ücretsiz faydalanabileceklerini belirtti.
Toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmaları ile öğrencilere sınav gününde destek olmayı amaçladıklarını vurgulayan Ekicioğlu, "15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak YKS, öğrencilerimizin geleceği için çok önemlidir. Üniversite adayı olan öğrencilerimiz ve onlara destek olan velileri belediyemize ait toplu taşıma araçlarına binerken, sınav giriş belgelerini göstererek ücretsiz yararlanacaklar. Zorlu bir eğitim ve çalışma sürecinin ardından büyük emeklerle üniversite sınavına girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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