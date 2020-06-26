YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ve konaklama desteği

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere ulaşım ve konaklama desteği sağladı.

26.06.2020 20:08 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:31
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere ulaşım ve konaklama desteği sağladı.
YKS'ye girmek üzere kentte gelen ve kalacak yer sıkıntısı yaşayan öğrencilerin başvuruları için belediye önüne stant kuruldu.
Burada başvuruda bulunan öğrenciler, daha sonra minibüslerle kalacakları yurtlara taşındı. Ayrıca belediyeye ait minibüsler öğrencilere, sınav günlerinde ücretsiz hizmet verecek.
Standa öğrencilerle sohbet eden Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hakkari genelinde 9 bin öğrencinin sınava gireceğini söyledi.
Öğrencilerin ulaşımlarını sağlamak ve kalacak yer konusunda her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Akbıyık, "Yeni hizmete soktuğumuz minibüslerimiz çocuklarımızın ulaşımlarını sağlayacak. Ayrıca ilimizde bulunan tüm yurtlarımızı, kalınabilecek her yeri gerek Milli Eğitim Müdürlüğü, gerekse Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ait yurt ile özel yurtların tamamını ücretsiz olarak çocuklarımızın hizmetine sokuyoruz. Ayrıca sabah kahvaltılarını da Valilik ve belediye olarak bizler karşılayacağız. Her şey Hakkari'de çocuklarımızın, insanlarımızın rahatı, huzuru ve sağlığı için. Çocuklarımıza buradan başarılar diliyorum." diye konuştu. YKS’ye girecek öğrencilere ulaşım ve konaklama desteği

Kaynak: AA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Hakkari, Güncel, Haber

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