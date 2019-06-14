14.06.2019 17:51
Haberler»Güncel » Haber

YKS'ye girecek olan öğrenciler kutsal mekanlarda dua etti

YKS

Şanlıurfa'da öğrenciler hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Balıkgöl Platosu ve Hz. Eyyüb sabır makamında namaz kılıp dua etti.

Şanlıurfa'da öğrenciler hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Balıkgöl Platosu ve Hz. Eyyüb sabır makamında namaz kılıp dua etti.

Şanlıurfa'da öğrencileri hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) telaşı sardı. Bir yıl boyunca ders çalışarak sınava hazırlanan öğrenciler, sınav öncesi Balıklıgöl Platosu ve Hz. Eyyüb peygamber sabır makamında giderek namaz kılıp dua etti. Balıklıgöl Platosunda yer alan Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağaranın önünde ve içerisinde dua eden öğrenciler, balıklara yem atarak, sınav öncesi stres attı. Öğrenciler, bir yıl boyunca üniversite sınavlarına çalıştıktan sonra kutsal mekanlara gelerek, namaz kılıp dua etti. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Balıklıgöl, Şanlıurfa, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:22 Darbeler, çatışmalar, gizli anlaşmalar: ABD-İran ilişkilerinin son 50 yılı
19:22 Marmara'da 3,3 büyüklüğünde deprem
19:22 Riad Bajic: Konya benim ikinci evim
19:22 Beşiktaş, Georg Margreitter'in transferinde mutlu sona yakın!
19:22 Düzce'deki uyuşturucu operasyonu
19:21 "Biz savunma sanayinde güçlü bir ülkeyiz"
19:20 Üzerine benzin döküp kendisini yaktı, hastanede öldü