14.06.2019 14:16
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YKS'ye giren öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak

YKS

Sakarya'da 15 Haziran Cumartesi ve 16 Haziran Pazar günü gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Sakarya'da 15 Haziran Cumartesi ve 16 Haziran Pazar günü gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanabilecek.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, öğrencilerin sınav giriş ve çıkış saatlerinde belediye otobüsleriyle ücretsiz ulaşım sağlayabileceği belirtildi.
Açıklamada, "15 Haziran Cumartesi ve 16 Haziran Pazar günlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın giriş ve çıkış saatlerinde sınav giriş kartını gösteren öğrencilerimiz belediye otobüsleriyle ücretsiz ulaşım sağlayabilecek. Belediye otobüsü hatlarından 6,15, 21K, 22K, 24K hatlarında sınav süresi boyunca ek seferler düzenlenecektir. Tüm öğrencilere başarılar diliyor, oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçmek adına toplu taşıma araçlarının kullanılması konusunda hassasiyet bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel

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