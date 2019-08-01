Viranşehir
Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan dar gelirli öğrenciler için "bilgi evi" açacak.
Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci
, ilçede üniversite sınavlarına hazırlanan dar gelirli öğrencilerin yararlanması için "bilgi evi" oluşturacaklarını belirtti.
Söz konusu proje için Kışla Mahallesi'ndeki eski belediye hizmet binasını inceleyen Ekinci, birim yetkililerinden bilgi aldı.
Ekici, "bilgi evi"nin oluşturulması için çalışmalara başladıklarını aktararak, konuyla ilgili olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut ile de görüştüklerini söyledi.
İlçedeki eğitim başarısını üst noktaya çekmeyi istediklerini ifade eden Ekinci, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz için üzerimize ve düşüyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." dedi.