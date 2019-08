YKS yerleştirme sonuçları açıklandı (3)

YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİNDE TABAN PUAN

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre lisans ve ön lisans programlarının en düşük ve en yüksek puanlarını açıkladı. Bu sene YÖK kararıyla Hacettepe ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversiteleri (ETÜ) bünyesinde açılan Yapay Zeka Mühendisliği de taban puanı en çok merak edilen bölümlerin başında geliyordu. Bu yıl 30 öğrenci kontenjanı olan Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü 'SAY 482,06784' taban puanı ile öğrenci alırken, TOBB ETÜ Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü (burslu) de en düşük 'SAY 509,33051' puanıyla öğrenci kabul etti. Yapay Zeka Mühendisliği bölümü, taban puanı olarak diğer mühendisliklerin ve tıp fakültelerinin gerisinde kaldı.

BOĞAZİÇİ BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN GÖZDESİ

2019 YKS'de yüksek puan alan öğrencilerin tercihi yine tıp ve mühendislik fakülteleri oldu. Devlet üniversiteleri arasında Boğaziçi Üniversitesi yine yüksek puan alan başarılı öğrencilerin gözdesi oldu. Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İng) 'SAY 538,75084', Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü (İng) 'SAY 537,25739', Endüstri Mühendisliği Bölümü 'SAY 529,21381', Makine Mühendisliği ise 'SAY 524,25913' taban puanıyla öğrenci aldı.

İşte yüksek puanlarla öğrenci alan bazı devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programları:

"Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp (İng-Burslu) 'SAY 540,85437', Ankara Üniversitesi Tıp (İng) 'SAY 520,65196', Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj (İng-Burslu) 'SAY 499,48307', Bahçeşehir Üniversitesi Tıp (İng-Burslu) 'SAY 517,76318', Başkent Üniversitesi Tıp (İng-Burslu) 'SAY 514,98241', Bezm-i Alem Üniversitesi Tıp (Burslu) 'SAY 516,61848', Ege Üniversitesi Tıp 'SAY 513,00249), Galatasaray Üniversitesi Hukuk (Fra.) 'EA 526,31886', Gazi Üniversitesi Tıp 'SAY 509,36263', Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği (İng-Burslu) 'SAY 535,82875', İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp (İng-Burslu) 'SAY 547,58683', İTÜ Bilgisayar Mühendisliği 'SAY 519,20048', İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp (İng) 'SAY 541,00845', Koç Üniversitesi Tıp (İng-Burslu) 'SAY 546,37277', ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği (İng) 'SAY 526,62678', Özyeğin Üniversitesi Pilotaj (İng-Burslu) 'SAY 520,89564', Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri (İng-Burslu) 'SAY 526,44729', TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) 'SAY 513,91628', Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj (İng-Burslu) 'SAY 509,52886'"