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YKSM'de Karadeniz rüzgârı esti

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Karadenizliler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Eskişehir Gümüşhaneliler Derneği ile birlikte Karadeniz Gecesi düzenledi.

28.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:36 YKSM'de Karadeniz rüzgârı esti
Belediyesi, Karadenizliler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Eskişehir Gümüşhaneliler Derneği ile birlikte Karadeniz Gecesi düzenledi. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) gerçekleşen geceye büyük bir coşku hakimdi.

Geceye Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Karadenizliler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Akyüz, Eskişehir Gümüşhaneliler Derneği Başkanı İrfan Ataman'ın yanı sıra çok sayıda Karadenizli vatandaş katıldı. Gecenin solistliğini Hülya Düşbaz yaparken, tulum ve kemençesi ile Emre Pehlivanlar Odunpazarı Belediyesi saz sanatçılarına eşlik etti. Düşbaz'ın başarı ile seslendirdiği Karadeniz ezgilerine, Ceren Seda ve halk oyunları ekibi halk dansları ile eşlik etti. Büyük bir coşkunun hakim olduğu gecede, dinleyenler solist Hülya Düşbaz'ın söylediği hareketli ezgilere horonlarla eşlik etti.

Gecede konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, hemşehri dernekleri ile birlikte konserler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi. Önümüzdeki aylarda Eskişehir'de yaşayan çeşitli renklerden ve bölgelerden gelen vatandaşlarla bir arada olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Kurt, "Bu programda Odunpazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğü personeli ve müdürümüze çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, anlattığı Karadeniz fıkrası ile geceye renk kattı.

Eskişehir Gümüşhaneliler Derneği Başkanı İrfan Ataman ile Eskişehir Karadenizliler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Akyüz, böyle bir geceyi düzenlediği için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Eskişehir, Karadeniz, Güncel

Kaynak: İHA

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