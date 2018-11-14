Yoga Academy 100. Merkezini Ankara-Çayyolu'nda Açtı!

Yoga Academy, 100. merkezinin açılışını Ankara-Çayyolu'nda gerçekleştirdi. Gerçek Yoga sporunu yapmak isteyenler için artık Çayyolu'nda dünyanın en donanımlı Yoga merkezlerinden biri var.

Yoga sporu ile kendini geliştirmek isteyenler için Ankara'nın en gözde mevkilerinden biri olan Çayyolu'nda açılan merkezi şık ve doğal konsepti ile göz doldurdu. Yoganın pratik ve teorik olarak en geniş anlamda sunulacağı mekanı Yoga Antrenörü Yasemin Artuna açtı. Uzun yıllar Orijinal Yoga Sistemi üzerine uzmanlaşan Artuna şunları söyledi: "Dünyada Yoga literatürüne ait en kapsamlı yayınlara da ulaşabileceğiniz merkezimizde 0'dan 100'e herkesin uygulayabileceği Orijinal Yoga Sistemi seansları var. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam isteyenlere ilk çalışmalar bizim hediyemiz olacaktır.

Ankara-Çayyolu'nda hizmete giren Yoga merkezimizde sade, derin, orijinal Yoga bilgi ve pratiklerine kolayca ulaşabileceğiniz nezih bir ortam hazırladık. Yoga tüm sporların temelinde vardır anlayışı ile meraklıları kucaklayacak huzurlu, sportif, çağdaş bir ortamımız var" dedi.

Başlangıç, orta, ileri seviye Yoga çalışmalarının yanı sıra, hamileler, çocuklar, çiftler, 60 yaş üstü kişiler, aileler için de Yoga seanslarının düzenleneceği merkezde meditasyon, nefes, biyoenerji, tam gevşeme teknikleri de uygulanacak.

'Yoga bir spordur ve Yoga ile keşfet kendini' hizmet anlayışı ile açılan merkez aynı zamanda Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) üyesi. Mekanda Orijinal Yoga Sistemi'ni bilimsel altyapı ile doğrudan sunacak güleryüzlü ve tam donanımlı Yoga antrenörleri ile buluşacaksınız! Tüm Yoga severlere duyurulur.