Yoga Academy, 103. merkezinin açılışını İzmir Karşıyaka'da gerçekleştirdi

17 Ekim'de hizmete giren mekanın açılışını, Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf yaptı.

Yoga sporu ile kendini geliştirmek isteyenler için İzmir'in en gözde mevkilerinden biri olan Karşıyaka'da açılan merkez şık, modern ve doğal konsepti ile öne çıkıyor. Yoga Academy Karşıyaka merkez yöneticisi, mekandaki çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Amacımız Yogayı tüm insanlara olduğu gibi orijinal haliyle sunmak. İzmir Karşıyaka'da hizmete giren Yoga merkezimizde Orijinal Yoga Sistemi bilgi ve pratiklerine kolayca ulaşabileceğiniz keyifli bir ortam hazırladık. Yoga literatürüne ait en kapsamlı yayınlara da ulaşabileceğiniz merkezde 0'dan 100'e herkesin uygulayabileceği Orijinal Yoga Sistemi seansları var. Merkezde başlangıç, orta, ileri seviye Yoga çalışmaları ile hamileler, çocuklar, çiftler, 60 yaş üstü kişiler, aileler ve ofis çalışanları için Yoga seansları yer almakta. Mekanda meditasyon, nefes, biyoenerji, tam gevşeme ve zayıflamak için yoga teknikleri de uygulanacak. Ayrıca çalışmalara ilk kez katılan kişilere ilk çalışma Yoga Academy'den hediye olacaktır."

'Yoga bir spordur ve Yoga ile keşfet kendini' hizmet anlayışı ile açılan merkez aynı zamanda Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) üyesi. Mekanda Orijinal Yoga Sistemi'ni bilimsel altyapı ile doğrudan sunacak tam donanımlı Yoga antrenörleri ile buluşacaksınız! Tüm Yoga severlere duyurulur.

Açılışta açıklama yapan Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı (UYF) Akif Manaf ise şunları söyledi: "Gerçek Yoga evrensel bir spordur. Tüm sporların hem atası hem de anasıdır. Bu anlayışla herkesi kucaklayacak, sportif ve çağdaş bir Yoga merkezi açıldı. Amacımız her yaş ve durumda uygulanabilecek bu spor dalından daha çok insanın faydalanması. Bunun için ülkemizde Yoga Şampiyonaları, Turnuvaları da düzenliyoruz, yabancı sporcuları davet ediyoruz. Yoganın bir spor olduğu anlayışını tüm dünyada yaygınlaştırmak ve olimpiyat yolunu açmak için uluslararası çalışmalar yapıyoruz"

Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) yetkilileri ise en yakın Uluslararası Yoga Şampiyonası'nın önümüzdeki Aralık ayında gerçekleşeceği bilgisini verdiler.