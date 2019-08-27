Haberler» Dünya» Haber

Yoga yaparken 24 metre yüksekten beton zemine çakıldı

Meksika'da 6. kattaki evinin balkon korkuluklarında bir yoga hareketini yapmaya çalışan 23 yaşındaki kadın, 24 metre yüksekten yere çakıldı.

27.08.2019 15:55 Yoga yaparken 24 metre yüksekten beton zemine çakıldı
Meksika'da 6. kattaki evinin balkon korkuluklarında bir yoga hareketini yapmaya çalışan 23 yaşındaki kadın, 24 metre yüksekten yere çakıldı. Olaydan yaralı kurtulan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Meksika'nın Nuevo Leon şehrinde meydana geldi. 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Alexa Terrazas, 6'ncı katta bulunan evinin balkon korkuluklarında baş aşağı durup, 'diziyle korkulukta denge sağlamaya çalıştığı' yoga hareketini yapmaya çalışırken dengesini yitirdi.

24 metre yükseklikten zemine çakılan kadın, ağır yaralandı. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadının hastaneye kaldırıldığı; bacaklarında, kollarında, göğüs kafesinde ve başında ciddi kırıklar olduğu ve ameliyatının 11 saat sürdüğü belirtildi.

3 yıl yürüyememe ihtimalinin bulunduğu kadının, daha önce de tehlikeli hareketleri denediği belirtiliyor.



Meksika, Leon, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
16:02   Çin'de yolcu alan uçakta yangın paniği
15:55   Yoga yaparken 24 metre yüksekten beton zemine çakıldı
15:42   Çin, Uygur aydınları cezaevinde tutuyor: Rozi'nin hikayesi
15:32   Cumhurbaşkanı erdoğan, maks-2019 fuarı'nı gezdi - fotoğraflar
15:32   Cumhurbaşkanı erdoğan su-57'yi inceledi
15:08   Kundaklanan evinde dört kızını kaybeden anne yangından 20 ay sonra öldü
15:01   Kremlin, erdoğan'ın maks-2019 fuar ziyaretinin görsellerini paylaştı