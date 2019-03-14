Yoganın Spor Olduğu Kanıtlandı

Programda üstüste 3 defa Dünya Yoga Şampiyonu olan Merve Tanrıverdi de yer aldı.

Akif Manaf Yogaya şöyle açıklık getirdi: "Aslında Yoga orijinalinde evrensel bir spordur. Günümüzde ise çok yozlaşmıştır. O kadar çok sözde Yoga türü var ki; şu Yoga, bu Yoga şeklinde, böylece Yoga deforme olmuş kaynağından aslından uzaklaşmış, uzakdoğu unsurları içermeye başlamıştır. Çünkü Hinduizm, Budizm sistemleri Yogayı kullanmıştır ve günümüzde özellikle Yoga eğitimi, hatta sertifikası adı altında uzakdoğu propagandası bile yapılmaktadır.

Özellikle Türkiye'de insanları Yogaya davet edince diyorlar ki, benim kendi dinim var, ben Yoga yerine namaz kılarım. Böyle bir önyargı var, ama bu önyargı bu bağdaştırma ile ilgili. Yogayı Hinduizmle o kadar bağdaştırmışlar ki, insanlar böyle anlıyor Yogayı.

Bu yüzden Orijinal Yoga Sistemi terimini ortaya sürdük. Yoga orijinalinde evrensel bir spordur, derin bir yöntembilimdir ama kesinlikle bir din değildir, kültür de değildir. Eğer tanım vermek gerekirse çok kadim evrensel bir spordur. Bu nedenle Uluslararası Yoga Federasyonu'nu (UYF) kurduk. Yakın zamanda Türkiye'de Ulusal Yoga Federasyonu da kuruldu. Böylece Yogayı bir spor olarak tüm dünyaya tanıtıyoruz. Özellikle UYF'nin merkezi de İstanbul'dadır, temelleri Türkiye'de attık. İstanbul Yoga sporunun merkezi oldu. Dünyanın dört tarafından sporcular artık İstanbul'a geliyor. Son Uluslararası Yoga Şampiyonası da İstanbul'da gerçekleşti ve Yoga antrenörlerimizden Merve Tanrıverdi de üstüste 3. kez Dünya Yoga Şampiyonu oldu.

Yogayı Olimpiyatlara Taşımak İçin Çalışıyoruz: Şu an en büyük projemiz Yogayı olimpiyatlara taşımak. Yani biz bütün dünyaya Yoganın spor olduğunu kanıtladık. Türkiye'de de bunu yaptık. Türkiye Yogayı artık bir spor olarak yapıyor çünkü Yoga Spor Bakanlığı'na bağlıdır. Biz bunu devam ettiriyor, Yogayı bir spor olarak takdim ediyoruz. Uluslararası arenada da Yogayı olimpiyatlara taşıyarak tüm dünyanın Yogayı bir spor olarak görmesini sağlayacağız.

Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) bünyesinde Yoga eğitimi spor yönünde veriliyor.Bu en doğru yaklaşım. Böylece Yogayı bütün dinsel unsurlardan tamamen arındırıyoruz. Yogaya Hinduizm unsurları katmışlar, böylece Yoga bir muamma olarak kalmış. O yüzden Orijinal Yoga Sistemi diyoruz ve Yoga spordur diyoruz.

UYF çalışmaları bünyesinde, Yoga sporunun standartlarını oluşturuyoruz, dünyanın 200 ülkesinde bu sporun temellerini atıyoruz, teknikleri yaygınlaştırıyor, antrenörler yetiştiriyoruz ve onlar da çeşitli ülkelerde Yoga sporunu tanıtıyorlar. Dünyanın dört bir yanında Yoga sporcuları hazırlıyoruz, ileride de Yogayı olimpik bir spor yapacağız. Şu an Uluslararası Yoga yarışmaları dünyanın pek çok ülkesinde başlatılmıştır, merkezi de Türkiye olmuştur.

Yoga sporunun içeriği nedir? Bu spora nefeslerle başlanır, biyoenerji teknikleri ile vücuttaki enerji alanı, enerji kanalları aktifleştirilir, sonra fiziksel hareketler, devamında ise zihinsel teknikler uygulanır yani konsantrasyon ve en son meditasyon yapılır. Ama meditasyon kelimesi İngilizlerin devreye soktuğu bir kelimedir. Aslında meditasyon değil, derin yoğunlaşmadır yapılan. Yoga sporunun içerdiği teknikler bunlardır.

Yoga sporunda jimnastik de var mıdır? Yoga hep dediğimiz gibi, tüm sporların babasıdır. Jimnastikte ne görürseniz Yogadan alınmıştır, Yoga daha eski çalışmalardır. Sloganımız ise 0'dan 100'e herkes için Yoga, herkes Yoga yapabilir. Çünkü Orijinal Yoga Sistemi'nde zorlama yok, ne kadar yapabilirsen o kadar. Yatalak insanlar bile Yoga yapabilir, nefesine odaklanır, organlarına, hasarlı bölgelere nefesle enerji yönlendirebilir, iyileşmeyi hızlandırabilir.

Yoga bir felsefe midir? Yoga felsefe değildir, kadim bilgeliktir çünkü felsefi sistemler sabitlenmiş, bir yerde kalmış teorilerdir. Yoga ise felsefe veya teori değildir, dinamik bir bilgeliktir. Aynı zamanda vücuttaki şifa gücünü, bağışıklık sistemini harekete geçiriyor, hastlıkları önleyici ve tedaviye yardımcıdır. Yoganın açık havada yapılması en mükemmeli. Özellikle çam ormanlarında bu tekniklerin etkisi katlanarak artıyor.

Yoga evrensel bir spordur. Yoga sporu insanların sadece fiziksel değil, zihinsel, duygusal, ruhsal yönlerini de geliştiriyor. Hormonlar etkilenince duygusal denge oluşuyor, insan bu sporu yaparak ruhsal boyutlara da ulaşabilir, kendi kimliğini de keşfedebilir. O açıdan Yoga evrensel bir spordur."

Programda, 3 defa üstüste Dünya Yoga Şampiyonu olan Merve Tarıverdi de günümüzde hayli yaygınlaşmış olan rahim ağzı kanserinden korunmaya ve tedaviye yardımcı Yoga duruşlarından örnekler gösterdi.

Kaynak: Bültenler