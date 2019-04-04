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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan Yönetici ve Öğretmen Gelişimi Programı (YÖGEP) kapsamında okul müdürleri ve yardımcıları bir araya geldi.Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında bulunan yöneticilerin gelişimini esas alan YÖGEP çalışmaları kapsamında kitap ve film tahlili yapıldı.Düzenlenen programda, okul yöneticileri, okul ve öğrenci ilişkilerinin iyileştirilmesine yönelik hazırlanan film ve kitap da işlenen konular üzerinde görüşüldü.Program, film ve kitap hakkında anlatılmak istenen hususlar üzerinde yapılan istişareler ile sona erdi.Her ay düzenlenen okul müdürleri ve yardımcıları eğitim üzerine çeşitli istişarelerde bulunduğu YÖGEP çalışması Kahta Gençlik Merkezi Has Odasında düzenlendi. - ADIYAMAN