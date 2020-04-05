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Yoğun bakım çalışanlarından 'penguen dansı'

Korona virüsü ile mücadelede en önde yer alan sağlıkçıların yaptığı 'penguen dansı' hem hastalara hem de çalışanlara moral oldu.

05.04.2020 10:09 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:09
Yoğun bakım çalışanlarından 'penguen dansı'
Korona virüsü ile mücadelede en önde yer alan sağlıkçıların yaptığı 'penguen dansı' hem hastalara hem de çalışanlara moral oldu.

En son Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre 60'ın üstünde Covid-19 vakasının bulunduğu Malatya 'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlıkçıların yaptığı penguen dansı bu zor süreçte hem çalışanlara hem de hastalara moral oldu. Hastanede görev yapan Doktor Zercan Kalı tarafından sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük ilgi gördü. Özel korunaklı yoğun bakım kıyafetleri ile penguen dansı yapan sağlıkçıların paylaşımı birçok olumlu mesaj aldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Malatya, Güncel
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