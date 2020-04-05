Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede en önde yer alan sağlıkçıların yaptığı 'penguen dansı' hem hastalara hem de çalışanlara moral oldu.

En son Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 60'ın üstünde Kovid-19 vakasının bulunduğu Malatya 'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlıkçıların yaptığı penguen dansı bu zor süreçte hem çalışanlara hem de hastalara moral oldu.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Hastanede görev yapan Doktor Zercan Kalı tarafından sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük ilgi gördü. Özel korunaklı yoğun bakım kıyafetleri ile penguen dansı yapan sağlıkçıların paylaşımı birçok olumlu mesaj aldı.

Kaynak: İHA