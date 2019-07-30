Yoğun bakıma kaldırılan Büyükanıt'ın sağlık durumu açıklandı

Rahatsızlanarak Cumartesi gecesi Acıbadem Maslak Hastanesi'ne getirilen eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında Başhekim Dr. Cengiz Bavbek şu açıklamayı yaptı:

"Genel durum bozukluğu ve yüksek ateş nedeniyle 27 Temmuz 2019, Cumartesi günü hastanemizin Genel Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisine başlanan hastamız Yaşar Büyükanıt, yatan hasta katına alınmıştır. Planlanan tedavisi yatan hasta katında sürdürülmektedir."

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında 27 Temmuz'da rahatsızlanan ve tedavi için ertesi gün Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul'a getirilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü belirtilmişti.

Başhekim Bavbek, 78 yaşındaki Büyükanıt'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Hastamız Yaşar Büyükanıt dün gece hastanemize giriş yapmıştır. Gerekli tıbbi tetkik ve muayene sonucunda beyinde damar tıkanıklığı ve alt solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak genel durum kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır."

YAŞAR BÜYÜKANIT KİMDİR?

Yaşar Büyükanıt, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25. Genelkurmay Başkanı.1959 yılında Erzincan Askerî Lisesi'nden, 1961 yılında da Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu.

1963 yılında Piyade Okulu'nu bitirdi. 1983-1986 yılları arasında Kuleli Askerî Lisesi Komutanlığı, 1986-1988 yılları arasında da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı yaptı. 1992 yılında tümgeneralliğe terfi ederek, bu rütbede Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği ve 3 yıl süreyle Kara Harp Okulu Komutanlığı görevlerini yürüttü. 1996 yılında korgeneral, 2000 yılında da orgeneral oldu. 2004 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı.

9 Kasım 2005 Şemdinli olayları sırasında olay mahallînde bomba ve silahlarla yakalanan astsubay Ali Kaya hakkında derhâl yaptığı "Tanırız kendisini, iyi çocuktur." şeklindeki beyanatıyla yargıyı etkilemeye çalıştığı öne sürüldü ve olay ile ilgili savcılık iddianamesinde "örgüt kurmak, sahte belge düzenlemek ve görevi kötüye kullanmak" iddialarıyla Genelkurmay tarafından hakkında soruşturma açılması istenildi. Genelkurmay Başkanlığı ise bir bildiri yayınlayarak Savcı Ferhat Sarıkaya'yı eleştirdi. Yaşar Büyükanıt ise Avukat dahi tutmam. Çıkar kendimi savunurum dedi."

Yaşar Büyükanıt, 31 Temmuz 2006 günü Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. 30 Ağustos 2008 tarihinde emekli oluncaya kadar görev yaptı. Büyükanıt, Filiz Büyükanıt'la evli ve bir kız çocuk babasıdır.