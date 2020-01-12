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Yoğun bakıma kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in kardeşinden ilk açıklama: Dua edeceğiz

Kaçış sendromu rahatsızlığından dolayı aylarca yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil, yeniden yoğun bakıma kaldırıldı. Abisinin sağlık durumundan bahseden Prof. Dr. Yeşim Erbil "Yıpranan organlar daha fazla etkileniyor bu nedenle de hassas bir tedavi gerektiği için yoğun bakımda" dedi.

12.01.2020 11:37 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:41

Evinin banyosunda düştükten sonra yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırıldı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen abisinin sağlık durumu hakkında konuşan Prof. Dr. Yeşim Erbil, herkesten dua istedi.

"VÜCUDU ÇOK YIPRANDI"

Abisinin sağlık durumunu yakından takip eden Prof. Dr. Yeşim Erbil, abisinin sağlık durumu hakkında hesabından paylaşım yaparak şunları söyledi: "Abimin durumunu merak ediyorsunuz haklı olarak. Aslında bilgileri saklamıyoruz sadece iki ileri bir geri giden bir süreç olduğu için anlık duyuru yapmadık. 16 aydır ağır bir hastane süreci. Taburcu olsa da ayaktan takibi hep devam etti. 20 yıldır mevcut kaçak sendromu ve düşme ile başlayan olaylar vücudunu çok yıprattı."

"DUA EDECEĞİZ"

Bir gün bile ne olacak böyle demedi. Şu an yoğun bakımda. Son olay ağır bir kaçış sendromu ile ilgili. Yıpranan organlar daha fazla etkileniyor bu nedenle de hassas bir tedavi gerektiği için yoğun bakımda. Kronik hastalıklarla baş etmek çok zordur. Ne zaman ne gelişeceğini bilemezsiniz. 2+2=4 değildir. Tedavisi sürecek, bekleyeceğiz her zaman yaptığımız gibi dua edeceğiz. Benim başından beri söylediğim şey şudur. Tüm hastalar için Allah en hayırlısını versin. Biz doktor olarak bilimin ışığında ne gerekiyorsa yaparız. Yaşam böyle bir şey hep mutlu hep sağlıklı hep moralli hep enerjik hep refahtan ibaret değil. İyi pazarlar."

Mehmet Ali ErbilMehmet Ali Erbil'den kötü haber! Fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı

Yoğun bakıma kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in kardeşinden ilk açıklama: Dua edeceğiz

Mehmet Ali Erbil, Yeşim Erbil, Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (6)
TK:Televizyonlarda insanlara her türlü ahlaksızlığı ''Çarkıfelek'' adında bir programla kızı yaşındaki insanlara yaptığı muameleler gelsin şimdi aklına. . .
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ERHAN:İz bırakanlar unutulmaz
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DEWIL:Milletin ahı tuttuysa demek. Neyse bize geçmiş olsun demek düşer
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BİRİKEDİMİ7:bedduamı?
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SMZ:allah şifa versin.
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OKİ:acil şifalar.
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