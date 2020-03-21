İngiltere 'de Covid-19 hastalığına yakalanan ve bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutulan 39 yaşındaki kadının uyarısı sosyal medyada viral oldu.

"RİSK ALMAYI DÜŞÜNEN YENİDEN DÜŞÜNSÜN"

Lara Langston isimli kadının 16 Mart'ta çektiği videoda, koronavirüs bağlı olarak nefes almakta zorluk çektiği görülebiliyor. Uxbridge kentindeki Hillington Hastanesi'nde bulunan kadın videoda, "Riski göze almayı düşünen kimse varsa yeniden düşünsün" diyor.

NORMAL BİR SAĞLIĞI VARDI

Langston'ın eşi Richard Langston, cuma günü yaptığı açıklamada kadının hala yoğun bakımda olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini söylüyor. Kız kardeşi Nicole Poppy Keatley ise, hastalıktan önce "normal bir sağlığı olduğunu" belirtiyor.

DEFALARCA PAYLAŞILDI

Langston ile hastalığı nedeniyle görüşemediklerin kaydeden Keatley, "Çok kötü bir durum, ailecek kendimizi evde izole ettik. Onun ailesi de, eşi ve iki çocuğu da kendilerini izole etti" şeklinde konuşuyor. Hasta kadının WhatsApp grubuna gönderdiği video, sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Kaynak: Euronews.com

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