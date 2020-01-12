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Yoğun bakımda hayat mücadelesi veren arkadaşları için TEM'i kapattılar

TEM Otoyolu Ispartakule mevkiinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsüne çarpıp kaçan şüpheli hala bulunamazken, yoğun bakıma alınan ve sağ kolu kesilen gencin arkadaşları kaza yerinde yol kapatıp eylem yaptılar.

12.01.2020 17:43 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:48Yoğun bakımda hayat mücadelesi veren arkadaşları için TEM'i kapattılar
TEM Otoyolu Ispartakule mevkiinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsüne çarpıp kaçan şüpheli hala bulunamazken, yoğun bakıma alınan ve sağ kolu kesilen gencin arkadaşları kaza yerinde yol kapatıp eylem yaptılar.

27 2019 tarihinde saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada 29 yaşındaki Mesut Altundal, TEM Otoyolu Ispartakule mevkiinde motoruyla seyir halindeyken bir aracın çarpmasıyla ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Mesut Altundal yoğun bakıma alındı. Daha sonra kangren teşhisi konulan Altundal'ın sağ kolu kesildi. Altundal yoğun bakımda hayat mücadelesi verirken, arkadaşları Altundal'a çarpan şüphelinin yakalanmamasına tepki göstererek, bugün kazanın olduğu yolu kapatıp eylem yaptılar.

"Mesut için adalet istiyoruz"

TEM Otoyolu Ispartakule mevkiini trafiğe kapatarak eylem yapan grup açıklamada bulundu. Arkadaşlarına çarpıp kaçan şahsın yakalanmasını istediklerini belirten grup, "Bizim kardeşimize arkadan çarpıp onu ölüme terk ettiler. Failini hala bulamadılar. Bizim kardeşimiz hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Evinden çıkıp işine gittiği sırada 3 tane evladı olan insan şuan yoğun bakımda. Bir an önce bunu yapanların bulunmasını istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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