Yoğun Bakımda Tedavi Gören Mehmet Ali Erbil'in Doktor Kardeşi: Cihazdan Ayrılması İçin Egzersizler Yapılıyor

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve kaçış sendromu hastalığı nüksettiği için uzun zamandır yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil'den hayranlarını biraz da olsa sevindiren bir haber geldi. Mali'nin doktor kardeşi Yeşim Erbil, sosyal medya hesabından "Solunum cihazına bağlı ancak yavaş yavaş ayırabilme egzersizleri yapılıyor." açıklamasını yaptı.

"AKLA GELMEYECEK BİR EV KAZASI"

Ünlü sanatçının kardeşi Dr. Yeşim Erbil konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak şunları söyledi: "Şu an pek çok hastanenin yoğun bakımlarının kapısında hastalarını bekleyenler vardır. Her gün güzel bir haber duymak umudu ile beklenir. Böyle haberleri veren tarafta oldum yıllarca sonra doğal olarak anne ve babamın haberini almayı bekledim. Hastalık her zaman yaş sırası ile olmuyor. Akla gelmeyecek bir ev kazası ile de olabiliyor böyle.

"KIZI BABASININ NEFESİYLE YAŞIYOR"

Benim ilk yeğenim ilk günden beri nöbette hastanede. Sanki babasının nefesi ile yaşıyor gibi. Sizler hep soruyorsunuz dua ediyorsunuz. Abim yıllarca evlerimizin içinde oldu ve çok sevildi. İnşallah bu sevgi selini anlatacağız ona.

"CİHAZDAN AYIRMAK İÇİN EGZERSİZLER YAPILIYOR"

Son durumla ilgili bilgileri de sizlere aktarayım. Solunum cihazına bağlı ancak yavaş yavaş ayırabilme egzersizleri yapılıyor. Ne zaman tam olarak ayrılır bilmiyoruz. Bizi duyuyor anlıyor. Yanında olduğumuzu hissettirmek için yanına kısa süreli giriyoruz.

"BÖBREK VE KALPTE SORUN YOK"

Sezin zaten yarı doktor oldu hep başında. Yoğun bakım ekibi canla başla tedaviyi yapıyor. Böbrek kalp ile ilgili çok şükür sorun yok. Sabırla bekleyeceğiz. Abime ve tüm hastalara hayırlı şifalar diliyorum. Haydi abicim. Çok bekleyen var seni. Allah evlatlarına ve bize bağışlasın seni."